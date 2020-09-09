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«Силы иссякли. Прихожу в себя». Пресс-секретарь минспорта покинул свою должность

09.09.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Нестерович объявил об уходе с должности пресс-секретаря Министерства спорта и туризма.

«На этом все. Ушел из спорта и туризма. Силы иссякли. Прихожу в себя» — написал на своей странице Владимир Нестерович, сопроводив подпись фотографией ветряных мельниц и знака с перечеркнутым Дон Кихотом.
 
 
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Владимир Нестерович объявил об уходе с должности пресс-секретаря Министерства спорта и туризма.
 
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