ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это противостояние Добра и Зла" Преподаватели МГЛУ записали видеообращение

09.09.2020 13:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Преподаватели Лингвистического университета, где ОМОН жестко задерживал студентов, а администрация на это никак не реагировала, записали видеообращение, в котором осудили бесчеловечные действия силовиков и выразили поддержку своим студентам.

"Это противостояние Добра и Зла" Преподаватели МГЛУ записали видеообращение
фото носит иллюстративный характер


Напомним, 1 и 2 сентября во время мирных акций протеста несколько студентов были задержаны на крыльце университета. А 4 сентября группа силовиков, ворвавшись в здание университета и применив силу, задержала ещё пятерых после того, как студенты хором спели песню французских повстанцев из мюзикла "Отверженные" Do You Hear the People Sing?
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преподаватели Лингвистического университета, где ОМОН жестко задерживал студентов, а администрация на это никак не реагировала, записали видеообращение, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексиевич: cначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика