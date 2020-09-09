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Суперматч: БАТЭ сыграет с брестским "Динамо" в 1/8 финала Кубка Беларуси

09.09.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.

На этой стадии будет проводится один матч.

БАТЭ – Динамо Брест
Слуцк – Шахтер
Славия – Слоним (Д2) / Неман
Крумкачы (Минск, Д2) – Ислочь
Рух – Минск
Городея – Арсенал (Дзержинск, Д2)
Спутник (Речица, Д2) – Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ – Витебск
Матчи пройдут в начале октября.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.
 
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