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Суперматч: БАТЭ сыграет с брестским "Динамо" в 1/8 финала Кубка Беларуси
Источник материала: Партизан
В Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.
На этой стадии будет проводится один матч.
БАТЭ – Динамо Брест
Слуцк – Шахтер
Славия – Слоним (Д2) / Неман
Крумкачы (Минск, Д2) – Ислочь
Рух – Минск
Городея – Арсенал (Дзержинск, Д2)
Спутник (Речица, Д2) – Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ – Витебск
Матчи пройдут в начале октября.
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В Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.
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