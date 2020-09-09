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Официально: Мария Колесникова задержана, она в СИЗО на Володарского
Источник материала: Партизан
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского
Об этом сообщил
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников.
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Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского
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