Шутка юмора: Лукашенко выступает за партийную оппозицию в Беларуси

"Мне кажется, что нужно заниматься и вопросом партийного строительства, чтобы была нормальная многопартийная система, среди этих партий должны быть оппозиционные", - приводит фрагмент беседы с Лукашенко главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в одном из своих интервью.





По словам Лукашенко, "оппозиции в Беларуси нет", а есть какие-то партии, и те только на бумаге. "То есть, есть какие-то названия, но только на бумаге. Нет ни членов этой партии... То есть вообще их просто как бы не существует", - приводит Бабаян позицию Лукашенко.





Забыв добавить, что именно Лукашенко все эти годы уничтожал партийную систему, культивируя подконтрольные псевдоструктуры.