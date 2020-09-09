|
У Конюка тоже сдали нервы? Лукашенко назначил нового генпрокурора
Источник материала: Партизан
Лукашенко назначил нового Генерального прокурора Беларуси.
Им стал Андрей Швед — экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Ранее, впрочем Швед работал в Генпрокуратуре. Именно он был прокурором на суде по теракту в минском метро.
Ныне уже бывший генпрокурор Александр Конюк, проработавшиий в этой должности 9 лет, по словам Лукашенко, изъявил желание "поработать на дипломатической службе".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко назначил нового Генерального прокурора Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)