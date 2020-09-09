У Конюка тоже сдали нервы? Лукашенко назначил нового генпрокурора

Им стал Андрей Швед — экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Ранее, впрочем Швед работал в Генпрокуратуре. Именно он был прокурором на суде по теракту в минском метро.





Ныне уже бывший генпрокурор Александр Конюк, проработавшиий в этой должности 9 лет, по словам Лукашенко, изъявил желание "поработать на дипломатической службе".







