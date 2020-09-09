Citroen выехал в кювет и перевернулся. Погибла непристегнутая женщина

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Ганцевичском районе произошла авария, в которой погибла не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка автомобиля. Как пишет УВД Брестского облисполкома, все случилось в 9:15 на 55-м километре автодороги Р13 Клецк — Синявка — Ганцевичи — Лунинец.

По данным ГАИ, 35-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Citroen, во время обгона не справился с управлением автомобиля, выехал на обочину и съехал в кювет, после чего перевернулся. В результате происшествия 36-летняя жительница г. Ляховичи, которая находилась на заднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, погибла (во время опрокидывания автомобиля вылетела из салона).





Водитель и второй пассажир в дорожной аварии не пострадали.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Эксперты в очередной раз напоминают, что в автомобиле водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты, а дети перевозиться согласно требованиям. В случае ДТП пристегнутые пассажиры на задних сиденьях не смогут удариться головами друг о друга и о крышу автомобиля. Именно эти травмы чаще всего оказываются смертельными.