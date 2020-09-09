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Школе плавания Александры Герасимени не продлили договор аренды. Она считает, что из-за политики

09.09.2020 13:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что школе плавания олимпийской чемпионки Александры Герасимени не продлили контракт на аренду помещения бассейна в СШ №2 микрорайона Сухарево. Об этом спортсменка рассказала в видеообращении, адресованном родителям детей, которые у нее занимаются. Александра убеждена, что причиной непродления договора стала ее политическая позиция. В самой школе от комментариев отказались.

— На данный момент мы знаем о том, что школа №2 не планирует подписывать с нами договор, так как они уже заполняют корпус своими детьми из школы, — говорит Александра Герасименя в своем видеообращении к родителям. — К сожалению, в такой ситуации мы оказались из-за нашей политической позиции, которая заключается в том, что мы не поддерживаем насилие и действующий режим. На данный момент клуб находится под государственной санкцией. Нам просто не подписывают аренду, не дают возможность работать с нашими детками. В частности, санкции в управлении образования Фрунзенского района. Мы понимаем, что дети абсолютно ни при чем, что дети оказались крайними. Вы все вправе подать коллективную жалобу в Министерство образования. От себя отмечу, что мы не будем сдаваться, мы будем бороться, отстаивать то время, которое нам принадлежало. Я приношу извинения от клуба, что в данной ситуации наши дети уже несколько недель не плавают, но уверена, что очень скоро все закончится и мы с вами снова увидимся на голубых дорожках.

В средней школе №2 города Минска отказались комментировать, почему решено не продлевать договор со школой плавания Герасимени.

— Мы комментариев не даем. Закончился договор в августе, — рассказала Татьяна Кондратович, завуч по бассейну в СШ №2.

— Но обычно его продлевают? — уточнил Onliner.

— Я комментариев вам никаких давать не буду.

Ранее издание «Прессбол» сообщило, что по статье 259 Трудового кодекса (расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа) были уволены директор РЦОПа по легкой атлетике Геннадий Тапунов и директор РЦОПа по фристайлу Вадим Кривошеев. До увольнения оба спортсмена высказывались о нечестности выборов и о насилии на улицах. Кроме того, пост покинул пресс-секретарь Минспорта и туризма Владимир Нестерович. «На этом все. Ушел из спорта и туризма. Силы иссякли. Прихожу в себя», — написал Нестерович в Facebook.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стало известно, что школе плавания олимпийской чемпионки Александры Герасимени не продлили контракт на аренду помещения бассейна в СШ №2 микрорайона...
 
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