Сайт белорусского МВД недоступен почти неделю

Источник материала: Onliner

Чуть менее недели назад сайт белорусского МВД был, предположительно, взломан . На это указывали материалы, размещенные на его страницах: в списках «разыскиваемых» фигурировали Александр Лукашенко и Юрий Караев. Спустя некоторое время государственный ресурс ушел в офлайн — при попытке зайти на него появляется сообщение об отсутствии связи с доменом.

В пресс-службе МВД тогда сообщили, что сайт не работает по техническим причинам, и не исключили хакерскую атаку. Также, по данным ведомства, была предпринята попытка внедрения вредоносных программ. По данном факту проводится проверка.

По состоянию на 9 сентября сайт МВД остается в офлайне. Onliner обратился к официальному представителю МВД Ольге Чемодановой с вопросом о сроках восстановления работы ресурса — ведь он используется для оформления некоторых административных процедур, а также является информационной площадкой.

Сроки восстановления работы сайта МВД пока не определены, в ведомстве надеются, что это произойдет в ближайшее время. Других подробностей о состоянии государственного ресурса нет.