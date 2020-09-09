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Сайт белорусского МВД недоступен почти неделю
Источник материала: Onliner
Чуть менее недели назад
В пресс-службе МВД тогда сообщили, что сайт не работает по техническим причинам, и не исключили хакерскую атаку. Также, по данным ведомства, была предпринята попытка внедрения вредоносных программ. По данном факту проводится проверка.
По состоянию на 9 сентября сайт МВД остается в офлайне. Onliner обратился к официальному представителю МВД Ольге Чемодановой с вопросом о сроках восстановления работы ресурса — ведь он используется для оформления некоторых административных процедур, а также является информационной площадкой.
Сроки восстановления работы сайта МВД пока не определены, в ведомстве надеются, что это произойдет в ближайшее время. Других подробностей о состоянии государственного ресурса нет.
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Чуть менее недели назад сайт белорусского МВД был, предположительно, взломан. На это указывали материалы, размещенные на его страницах: в списках «разыскиваемых»...
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