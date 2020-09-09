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Визит Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе
09.09.2020 13:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.
Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».
«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», - говорится там.
Ранее сообщалось, что визит Лукашенко в Моску планируется в период между 10 и 14 сентября.
Напомним, что Александр Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным 30 августа. Во время разговора политики договорились встретиться в ближайшее время в Москве.
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Александр Лукашенко может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.
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