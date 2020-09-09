Визит Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», - говорится там.

Ранее сообщалось, что визит Лукашенко в Моску планируется в период между 10 и 14 сентября.

Напомним, что Александр Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным 30 августа. Во время разговора политики договорились встретиться в ближайшее время в Москве.