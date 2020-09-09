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Бизнесмены из списка Forbes о ситуации в Беларуси: Если всего 10% вкладов заберут, рубль рухнет раза в три в лучшем случае
Источник материала: Myfin
Что будет с белорусским рублем?
Белорусский предприниматель, попросивший Forbes не называть своего имени, связывает валютный ажиотаж с призывами оппозиции «выносить валюту из банков, чтобы развалить полностью экономику, а с ней и нынешний режим». По его словам, призывы услышали – валюту забирают из банков, и скоро наступит банковский коллапс:
«Денег в стране очень мало, если всего 10% заберут, все посыплется каскадом. Белорусский рубль рухнет раза в три в лучшем случае»
Впрочем, пока белорусский рубль
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Бизнесмены из списка Forbes о ситуации в Беларуси: Если всего 10% вкладов заберут, рубль рухнет раза в три в лучшем случае
Российский Forbes поговорил с богатейшими предпринимателями, у которых есть бизнес-интересы в Беларуси о ситуации в стране, перспективах бизнеса и новых...
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