Бизнесмены из списка Forbes о ситуации в Беларуси: Если всего 10% вкладов заберут, рубль рухнет раза в три в лучшем случае

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Что будет с белорусским рублем?

Белорусский предприниматель, попросивший Forbes не называть своего имени, связывает валютный ажиотаж с призывами оппозиции «выносить валюту из банков, чтобы развалить полностью экономику, а с ней и нынешний режим». По его словам, призывы услышали – валюту забирают из банков, и скоро наступит банковский коллапс:

«Денег в стране очень мало, если всего 10% заберут, все посыплется каскадом. Белорусский рубль рухнет раза в три в лучшем случае»