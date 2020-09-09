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В Могилеве проведут творческий конкурс для маленьких детей. Уже есть и дата отбора
Источник материала: Tut.by
В Могилеве объявили отбор детей на конкурсную шоу-программу «Очаровательный малыш. Next-2020». Принять участие в конкурсе могут дети 5−6 лет, «которые мечтают о сцене», — такое условие
В отборочном туре конкурсанты будут соревноваться в трех этапах. Первый — визитная карточка: ребенку нужно будет рассказать о себе и своих увлечениях. Жюри конкурса имеет право задавать дополнительные вопросы конкурсантам. Второй конкурс вокальный, третий — танцевальный, причем танцевать дети будут под музыку организаторов.
Оценивать участников жюри будет по следующим критериям: культура речи, артистизм, оригинальность, вокал, пластика, общее впечатление. То есть участники должны не только петь и танцевать, но правильно разговаривать, уверенно чувствовать себя на сцене, сохраняя при этом детскую непосредственность.
По результатам отборочного тура в финал пройдут 7 участников. Готовить малышей к финальной части конкурса будут профессиональные хореографы и вокалисты Дворца культуры области. Участие в конкурсе бесплатное.
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Конкурсная шоу-программа «Очаровательный малыш» - только для детей 5−6 лет. Финал будет в декабре.
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