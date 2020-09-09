В Могилеве проведут творческий конкурс для маленьких детей. Уже есть и дата отбора

Источник материала: Tut.by

В Могилеве объявили отбор детей на конкурсную шоу-программу «Очаровательный малыш. Next-2020». Принять участие в конкурсе могут дети 5−6 лет, «которые мечтают о сцене», — такое условие ставят организаторы . Отбор — 15 сентября, финал конкурса — 6 декабря.



Фото: edu.gov.by

В отборочном туре конкурсанты будут соревноваться в трех этапах. Первый — визитная карточка: ребенку нужно будет рассказать о себе и своих увлечениях. Жюри конкурса имеет право задавать дополнительные вопросы конкурсантам. Второй конкурс вокальный, третий — танцевальный, причем танцевать дети будут под музыку организаторов.

Оценивать участников жюри будет по следующим критериям: культура речи, артистизм, оригинальность, вокал, пластика, общее впечатление. То есть участники должны не только петь и танцевать, но правильно разговаривать, уверенно чувствовать себя на сцене, сохраняя при этом детскую непосредственность.

По результатам отборочного тура в финал пройдут 7 участников. Готовить малышей к финальной части конкурса будут профессиональные хореографы и вокалисты Дворца культуры области. Участие в конкурсе бесплатное.

Все подробности тут. Заявки на участие принимают до 14 сентября в электронном виде на адрес dkokdd@tut.by (с пометкой «конкурс Очаровательный малыш. Next») или в письменном в ДК области на проспекте Пушкинском, 7. Телефон для справок 8 0222 77−43−33.