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Volkswagen показал новый универсал Golf Variant и его кросс-версию Alltrack

09.09.2020 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, вслед за хэтчбеком Golf восьмого поколения без лишнего шума подоспел и универсал Variant на его базе. Вместе с ним немцы представили также приподнятую версию Golf Alltrack.


В длину новый Golf Variant достигает 4,63 м, что без малого на 7 см больше по сравнению с предшественником. Колесная база по сравнению с исходным хэтчбеком выросла на 5 см — до 2,68 м. В салоне нового универсала стало просторнее. В первую очередь это касается седоков заднего ряда.


Объем багажника варьируется от 611 л до 1642 л со сложенными задними сиденьями. И это ненамного (+6 л и 22 л соответственно) больше, чем у прежнего универсала Golf.


Среди доступных для нового Golf Variant опций — электропривод пятой двери с датчиком движения (для его активации достаточно провести ногой под бампером). Гамма моторов универсала будет повторять таковую у хэтчбека, начиная от турбо-«тройки» объемом 1 л и заканчивая 245-сильным «подзаряжаемым» гибридом (правда, бензоэлектрические версии на рынок выйдут не сразу). Также в гамме ожидается «горячая» модификация Golf R Variant.


Из отличительных особенностей кросс-версии Alltrack — иные бамперы, X-образные противотуманки в виде светодиодных шестиугольников по краям переднего бампера, защитный пластиковый обвес по всему периметру и полный привод 4Motion уже «в базе». Известно также, что Golf Alltrack может буксировать прицеп массой до двух тонн.


На европейском рынке новые Golf Variant и Alltrack появятся в конце текущего года. Стоимость в Volkswagen пока не озвучили.

 
 
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Вслед за хэтчбеком Volkswagen Golf восьмого поколения без лишнего шума подоспел и универсал Variant на его базе. Вместе с ним немцы представили приподнятую версию Golf Alltrack.
 
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