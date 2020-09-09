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По данным МВД, 8 сентября был задержан 121 человек

09.09.2020 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным МВД, 8 сентября был задержан 121 человек

По информации МВД, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 10 протестных акций, общее количество участников не превысило 500 человек.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», — отметила Чемоданова.

По ее словам, не обошлось без инцидентов. «На пересечении улицы Красная и проспекту Машерова агрессивно настроенные люди, в том числе женщины, обступили одного из сотрудников милиции. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву, — сообщила пресс-секретарь. — Подобные действия не останутся без внимания правоохранителей. Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении их насилия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность».

На вечер 8 сентября правозащитники установили имена 57 задержанных во время акции в центре Минска в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. В списке установленных лиц 26 женщин, отмечает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
 
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