По данным МВД, 8 сентября был задержан 121 человек

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





По информации МВД, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 10 протестных акций, общее количество участников не превысило 500 человек.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», — отметила Чемоданова.

По ее словам, не обошлось без инцидентов. «На пересечении улицы Красная и проспекту Машерова агрессивно настроенные люди, в том числе женщины, обступили одного из сотрудников милиции. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву, — сообщила пресс-секретарь. — Подобные действия не останутся без внимания правоохранителей. Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении их насилия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность».