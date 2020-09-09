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Биржа: рубль продолжает расти
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ в среду, 9 сентября.
Сегодняшние сессии завершились следующим образом: евро потерял 0,014 пункта — 3,0995 белорусского рубля, российский рубль снизился на 0,0044 пункта — 3,4615 белорусского рубля за 100 российских, а доллар упал на 0,0028 пункта — 2,6329 белорусского рубля.
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ в среду, 9 сентября.
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