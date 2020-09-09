Кубок Беларуси. БАТЭ и «Динамо-Брест» сыграют уже на стадии 1/8 финала

Финалисты минувшего розыгрыша Кубка Беларуси по футболу БАТЭ и «Динамо» (Брест) в сезоне 2020/2021 встретятся уже на стадии 1/8 финала.

По итогам жеребьевки образовались следующие пары:

БАТЭ — «Динамо» (Бр);

«Городея» — «Арсенал» (Д2);

«Крумкачы» (Д2) — «Ислочь»;

«Славия» — «Слоним» (Д2)/«Неман»;

«Слуцк» — «Шахтер»;

«Спутник» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ»;

«Рух» — «Минск»;

«Энергетик-БГУ» — «Витебск».

Ожидается, что четвертьфиналисты определятся 2-4 октября. На этой стадии соперники будут выявлять победителя по итогам одной встречи.