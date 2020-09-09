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Кубок Беларуси. БАТЭ и «Динамо-Брест» сыграют уже на стадии 1/8 финала

09.09.2020 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Финалисты минувшего розыгрыша Кубка Беларуси по футболу БАТЭ и «Динамо» (Брест) в сезоне 2020/2021 встретятся уже на стадии 1/8 финала.

По итогам жеребьевки образовались следующие пары:

  • БАТЭ — «Динамо» (Бр);
  • «Городея» — «Арсенал» (Д2);
  • «Крумкачы» (Д2) — «Ислочь»;
  • «Славия» — «Слоним» (Д2)/«Неман»;
  • «Слуцк» — «Шахтер»;
  • «Спутник» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ»;
  • «Рух» — «Минск»;
  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск».

Ожидается, что четвертьфиналисты определятся 2-4 октября. На этой стадии соперники будут выявлять победителя по итогам одной встречи.

 
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Финалисты минувшего розыгрыша Кубка Беларуси по футболу БАТЭ и «Динамо» (Брест) в сезоне 2020/2021 встретятся уже на стадии 1/8 финала. По итогам жеребьевки...
 
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