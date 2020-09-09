|
Кубок Беларуси. БАТЭ и «Динамо-Брест» сыграют уже на стадии 1/8 финала
Источник материала: Навiны
Финалисты минувшего розыгрыша Кубка Беларуси по футболу БАТЭ и «Динамо» (Брест) в сезоне 2020/2021 встретятся уже на стадии 1/8 финала.
По итогам жеребьевки образовались следующие пары:
Ожидается, что четвертьфиналисты определятся 2-4 октября. На этой стадии соперники будут выявлять победителя по итогам одной встречи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финалисты минувшего розыгрыша Кубка Беларуси по футболу БАТЭ и «Динамо» (Брест) в сезоне 2020/2021 встретятся уже на стадии 1/8 финала. По итогам жеребьевки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)