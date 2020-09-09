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Приорбанк приостановил выдачу наличных по кредиткам
Источник материала: Партизан
Приорбанк проинформировал держателей кредитных карт об изменениях их использования.
С 9 сентября вводится лимит на безналичную оплату за товары и услуги, в том числе в рассрочку, в торговле (в Беларуси и за рубежом) и интернете в размере 300 рублей в день. Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться на 300 рублей в интернете за рубежом.
Клиентам предлагается возможность погашения кредита Приорбанка без посещения ЦБУ через контакт-центр или премиального менеджера.
Получать манибэк клиенты могут только за расчеты в сети партнеров программы лояльности KeyCard.
Банк приостанавливает получение наличных с использованием кредитных карточек.
Приостанавливаются переводы и платежи с использованием кредиток в системе дистанционного банковского обслуживания.
Ограничения не касаются дебетовых карт.
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Приорбанк проинформировал держателей кредитных карт об изменениях их использования.
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