Приорбанк приостановил выдачу наличных по кредиткам









С 9 сентября вводится лимит на безналичную оплату за товары и услуги, в том числе в рассрочку, в торговле (в Беларуси и за рубежом) и интернете в размере 300 рублей в день. Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться на 300 рублей в интернете за рубежом.





Клиентам предлагается возможность погашения кредита Приорбанка без посещения ЦБУ через контакт-центр или премиального менеджера.





Получать манибэк клиенты могут только за расчеты в сети партнеров программы лояльности KeyCard.





Банк приостанавливает получение наличных с использованием кредитных карточек.





Приостанавливаются переводы и платежи с использованием кредиток в системе дистанционного банковского обслуживания.





Ограничения не касаются дебетовых карт.