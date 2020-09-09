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Новоиспеченный глава ФХРБ Дмитрий Басков принял решение покинуть пост генерального директора "Динамо-Минск"

09.09.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предваряя многочисленные вопросы со стороны присутствовавших на внеочередной конференции ФХРБ представителей СМИ, ее новый глава Дмитрий Басков заявил о решении покинуть должность гендиректора "Динамо-Минск".

"Вопрос совместительства мной должностей в "Динамо", где я занимаю пост генерального директора, и в федерации, где я ранее был заместителем председателя, а теперь стану главой ФХБ, сегодня встал особенно остро. Но в своей работе я всегда считал развитие белорусского хоккея — главным своим приоритетом, поэтому сегодня совместительству придет конец. Я намерен сосредоточить все свои силы на работе в федерации хоккея.

Безусловно, я не могу просто перевернуть страницу "Динамо" и, в один миг, отбросив все мысли о клубе, приступить к новой работе. "Динамо" — это большой проект, впитавший в себя много сил большой команды, которой мне довелось руководить в последние годы. Поэтому в ближайшее время мы найдем кандидата на пост генерального директора клуба", — цитирует Баскова официальный сайт федерации.
 
Теги: Минск
 
 
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Предваряя многочисленные вопросы со стороны присутствовавших на внеочередной конференции ФХРБ представителей СМИ, ее новый глава Дмитрий Басков заявил о решении...
 
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