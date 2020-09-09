В Полоцке 3-летний ребенок выпал из окна: пьяная мать в это время спала













— В подъезде находился мальчик, полностью голый. Соседи укутали его чем-то, чтобы он не замерз, — сотрудник Полоцкого РОВД Александр Сыс. — Мать даже не могла понять, как ребенок исчез из квартиры. Мы установили, что он залез на подоконник, вылез через форточку и упал с первого этажа на асфальт. Благо, упал удачно и не получил телесных повреждений.





Ребенок сейчас в приюте. Дальнейшую судьбу малыша обсуждают с его бабушкой и отцом, который находится во Франции на заработках.



