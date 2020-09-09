ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток

09.09.2020 14:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток. Извсетно, что Егоров был задержан во время "хапуна" на улице Чеботарева в воскресенье в районе мотовелозавода.

Как сообщил на своей странице в Facebook философ и методолог Владимир Мацкевич, суд провели тайно. Андрей Егоров получил 10 суток. 

В интервью Thinktanks.by в конце августа Андрей Егоров отмечал, что власти будут влиять на протесты не сплошным репрессивным потоком и чудовищным уровнем насилия, а селективной тактикой подавления менее многочисленных протестов, изоляцией лидеров протестов в некоторых группах.

«Сейчас возникает столько протестных групп, что перехватать всех лидеров просто невозможно: когда одновременно выходят учителя, медики, преподаватели, студенты, рабочие разных предприятий по всей стране, то властям нужно либо разворачивать репрессии по всей стране, либо так или иначе протест будет прорастать, меняя форму, выходить наружу», - высказал мнение Андрей Егоров.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток. Извсетно, что Егоров был задержан во время "хапуна" на улице...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексиевич: cначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика