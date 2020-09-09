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Политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток
Источник материала: Партизан
Старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток. Извсетно, что Егоров был задержан во время "хапуна" на улице Чеботарева в воскресенье в районе мотовелозавода.
Как сообщил на своей странице в Facebook философ и методолог Владимир Мацкевич, суд провели тайно. Андрей Егоров получил 10 суток.
В интервью
«Сейчас возникает столько протестных групп, что перехватать всех лидеров просто невозможно: когда одновременно выходят учителя, медики, преподаватели, студенты, рабочие разных предприятий по всей стране, то властям нужно либо разворачивать репрессии по всей стране, либо так или иначе протест будет прорастать, меняя форму, выходить наружу», - высказал мнение Андрей Егоров.
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Старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток. Извсетно, что Егоров был задержан во время "хапуна" на улице...
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