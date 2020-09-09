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Президент Беларуси назначил нового генерального прокурора

09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси назначил нового генерального прокурора страны. Им стал Андрей Швед. Ранее он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, сообщает «МИР 24».

Александр Лукашенко пояснил причину нынешнего, а также других громких кадровых назначений.

«Наверное, это естественный процесс после выборов, как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», – сказал президент Беларуси.

Предыдущий генеральный прокурор Александр Конюк девять лет проработал в этой должности. Президент его назвал надежным человеком, который и дальше готов работать на благо страны. Но в другой области.

«Человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с Министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения», – отметил Лукашенко.

Сегодня сразу после выпуска новостей в полночь телеканал «МИР» покажет интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российским СМИ.



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Теги: Новости
 
 
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Андрей Швед сменил на этой должности Александра Конюка, который возглавлял ведомство девять лет.
 
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