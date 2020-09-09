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На Белорусской АЭС начались гидравлические испытания
09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершили загрузку ядерного топлива и приступили к гидравлическим испытаниям, передает телеканал «МИР 24».
Мощности ядерной установки постепенно будут наращивать, пока не выйдут на рабочие параметры. Пробный пуск и выработка первых киловатт-часов запланированы на ноябрь.
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Пробный пуск и выработка первых киловатт-часов запланированы на ноябрь.
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