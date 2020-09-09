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На Белорусской АЭС начались гидравлические испытания

09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершили загрузку ядерного топлива и приступили к гидравлическим испытаниям, передает телеканал «МИР 24».

«Должна быть проведена целевая проверка на готовность к началу одного из главных этапов – началу цепной реакции. Вывод реактора на минимально-контролируемый уровень мощности. Это очень ответственный этап. Сейчас регулятор работает на площадке, проверяет эту готовность», – рассказал заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк.

Мощности ядерной установки постепенно будут наращивать, пока не выйдут на рабочие параметры. Пробный пуск и выработка первых киловатт-часов запланированы на ноябрь.



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Пробный пуск и выработка первых киловатт-часов запланированы на ноябрь.
 
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