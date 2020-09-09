|
Пономарева: пришло время откровенного диалога и настоящего сближения
09.09.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Предстоящая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина носит чрезвычайно важный характер и затронет целый комплекс торгово-экономических отношений, лидеры Беларуси и России обсудят вопросы белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Беларусь, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Sputnik / Алексей Никольский
О важности и актуальности интенсификации белорусско-российского диалога и новых перспективах союзного строительства слушателям радио Sputnik рассказала известный политический эксперт, профессор МГИМО Елена Пономарева.
"Озабоченность российской общественности и российской власти ситуацией в Беларуси совершенно естественна, сегодняшний белорусский протест необходимо перевести в новый, мирный процесс, показать всю привлекательность и перспективу стратегического сближения наших стран", ― отмечает Пономарева.
Программу "Грани формата" с участием политического эксперта Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаковые события для Беларуси и новый подход к союзу с Россией ― мнение известного российского политического эксперта Елены Пономаревой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)