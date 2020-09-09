Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пономарева: пришло время откровенного диалога и настоящего сближения!

Предстоящая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина носит чрезвычайно важный характер и затронет целый комплекс торгово-экономических отношений, лидеры Беларуси и России обсудят вопросы белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Беларусь, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О важности и актуальности интенсификации белорусско-российского диалога и новых перспективах союзного строительства слушателям радио Sputnik рассказала известный политический эксперт, профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Озабоченность российской общественности и российской власти ситуацией в Беларуси совершенно естественна, сегодняшний белорусский протест необходимо перевести в новый, мирный процесс, показать всю привлекательность и перспективу стратегического сближения наших стран", ― отмечает Пономарева.

Программу "Грани формата" с участием политического эксперта Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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