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Упор на меньшинства. «Оскар» меняет подходы к вручению наград

09.09.2020 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американская киноакадемия объявила об изменении критериев отбора проектов в номинации «Лучший фильм». Нововведения встретили бурную реакцию в интернете — соцсети завалены в основном возмущенными сообщениями. Многие считают, что «Лучший фильм» крайне редко будет соответствовать номинации.

Изменения довольно мудреные, но вся идея сводится к тому, что в создании картины должно участвовать как можно больше представителей разных меньшинств. Так, один из главных или важных второстепенных героев должен относиться к этническому меньшинству. Как минимум 30% статистов и исполнителей третьестепенных ролей должны быть представителями ЛГБТ, людьми с физическими или психическими недостатками или женщинами. Они же должны участвовать в съемке ленты. Большим плюсом для фильма станет центральная тема, затрагивающая проблемы указанных выше групп.

Стандарты будут внедряться постепенно, а полностью «Оскар» перейдет на новые рельсы в 2024 году. Или не перейдет. В сети уже миллионы комментариев по поводу цензуры на свободу самовыражения, а также о дискриминации людей (например, многих оскорбило то, что женщин вдруг отнесли к угнетенным меньшинствам), которую решили прописать в правилах киноакадемии.

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Американская киноакадемия объявила об изменении критериев отбора проектов в номинации «Лучший фильм». Нововведения встретили бурную реакцию в интернете —...
 
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