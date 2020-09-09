Упор на меньшинства. «Оскар» меняет подходы к вручению наград

Источник материала: Onliner

Американская киноакадемия объявила об изменении критериев отбора проектов в номинации «Лучший фильм». Нововведения встретили бурную реакцию в интернете — соцсети завалены в основном возмущенными сообщениями. Многие считают, что «Лучший фильм» крайне редко будет соответствовать номинации.

Изменения довольно мудреные, но вся идея сводится к тому, что в создании картины должно участвовать как можно больше представителей разных меньшинств. Так, один из главных или важных второстепенных героев должен относиться к этническому меньшинству. Как минимум 30% статистов и исполнителей третьестепенных ролей должны быть представителями ЛГБТ, людьми с физическими или психическими недостатками или женщинами. Они же должны участвовать в съемке ленты. Большим плюсом для фильма станет центральная тема, затрагивающая проблемы указанных выше групп.

Стандарты будут внедряться постепенно, а полностью «Оскар» перейдет на новые рельсы в 2024 году. Или не перейдет. В сети уже миллионы комментариев по поводу цензуры на свободу самовыражения, а также о дискриминации людей (например, многих оскорбило то, что женщин вдруг отнесли к угнетенным меньшинствам), которую решили прописать в правилах киноакадемии.