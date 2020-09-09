Лукашенко прокомментировал жестокость после задержаний и предложил перевернуть страницу: «Зато страну спасли»

Источник материала: Onliner

«Ты когда-нибудь видел, чтобы ОМОН нес службу в изоляторах временного содержания? Никогда! Когда я работал замдиректора завода (стройматериалов), у нас работала группа заключенных. Это были жуткие люди: убийцы и насильники. А ОМОН и внутренние войска работают на улицах», — стал рассказывать Александр Лукашенко, когда российские журналисты спросили его о жестокости обращения с задержанными.

— Задача ОМОН — стабилизировать обстановку и удержать страну. Они нарушили закон? Нет. Единственное, что мне не нравилось в этом, — лежачего не бьют. Когда я увидел кадры… Конечно, он [протестующий] бежал и где-то что натворил. Когда люди возбуждены, он получил. Я с ними [силовиками] встречался и в открытую по-мужски говорил: ребята, я это не приветствую, лежачего не бьют.

ОМОН спас нас от блицкрига. У них [протестующих] была задача 9—10 августа двинуться на правительственные учреждения, задавить, захватить и прочее. Если бы не эти ребята [ОМОН], мы бы не сидели здесь. И надо было атаковать их [ОМОН]. Да, на улице получили [протестующие]. Но вы же [протестующие] проявили агрессию и нарушили закон. Попали с синяками. А кто получил? Самое большое противоречие зэков и ментов? Они ненавидят друг друга. И на Окрестина попало очень много урков. У них в крови ненависть ко всем ментам. И вот когда они [урки] пьяные и прокуренные ринулись на этих ребят [ОМОН] — те ответили. Урков было 60%. И многим перепало. Но омоновцев не было на Окрестина.

А теперь мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Было разное, но на сегодня синяков нет. А некоторые омоновцы до сих пор лежат в госпитале.

Теперь я поручил Караеву — пофамильный список мне, поддержим. Некоторые уже не встанут и к жене своей не подползут. За что эти ребята пострадали? Что хотели навести порядок? Я не могу осудить ребят, которые защищали страну и меня.

Может, перевернем эту страницу? Я все знаю. Да, и переборы были. Караев извинился дважды, хотя я просил один. И вернемся, когда страсти улягутся, к теме. Мы выводы сделали, мы не каменные. По жизни всегда так бывает: лес рубят — щепки летят, хотя это грубо. Но спасли страну зато. Но не расслабляйтесь — это начало, американцы играют вдолгую, — уверен Лукашенко.

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