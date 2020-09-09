|
Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского
09.09.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Информацию о том, что Мария Колесникова арестована и помещена в СИЗО № на Володарского, рассказал ее отец Александр Колесников.
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сказал отец Марии
Напомним, что 8 сентября Марию Колесникову хотели вывезти насильно из страны. Однако, на границе с Украиной она порвала паспорт, чтобы не покидать Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию о том, что Мария Колесникова арестована и помещена в СИЗО № на Володарского, рассказал ее отец Александр Колесников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)