Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского

Источник материала: Ежедневник

Информацию о том, что Мария Колесникова арестована и помещена в СИЗО № на Володарского, рассказал ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сказал отец Марии tut.by .

Напомним, что 8 сентября Марию Колесникову хотели вывезти насильно из страны. Однако, на границе с Украиной она порвала паспорт, чтобы не покидать Беларусь.