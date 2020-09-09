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Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского

09.09.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Информацию о том, что Мария Колесникова арестована и помещена в СИЗО № на Володарского, рассказал ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», -  сказал отец Марии tut.by.

Напомним, что 8 сентября Марию Колесникову хотели вывезти насильно из страны. Однако, на границе с Украиной она порвала паспорт, чтобы не покидать Беларусь.

 
 
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Информацию о том, что Мария Колесникова арестована и помещена в СИЗО № на Володарского, рассказал ее отец Александр Колесников.
 
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