Снова кадровые перестановки: в Беларуси новый генпрокурор

Источник материала: Ежедневник

В силовых структурах – очередная ротация кадров. Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси. Им стал Андрей Швед. Ранее он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.

Александр Лукашенко назвал естественным процессом кадровые назначения после выборов.

По его словам, основной костяк людей, с кем президент планирует работать, был сформирован до выборов. Сейчас, как отметил Лукашенко, лишь «определенная доводка».

Он сообщил, что Александр Конюк, занимавший должность генпрокурора 9 лет, выразил желание поработать на дипломатической службе. Лукашенко заметил, что он против этого не возражает.