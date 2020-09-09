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Еще один юрист штаба Бабарико задержан. Это Илья Салей
Источник материала: KYKY>
Илья Салей, юрист штаба Бабарико, официально задержан. Его обвиняют по уголовной статье 361 «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности». Об этом сообщил пресс-секретарь КС Антон Родненков.
Наказание по этой статье – арест на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
Напомним, сегодня в районе 10 утра появилась информация о том, что в доме Ильи Салея проводится обыск. Штаб подтвердил эту информацию: «В 10:07 девушка Ильи получила сообщение с текстом: «Обыск». Адвокаты направились туда».
Около 11 утра появилась новая информация: что Илья задержан.
Увы, она подтвердилась.
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Илья Салей, юрист штаба Бабарико, официально задержан. Его обвиняют по уголовной статье 361 «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности...
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