Выгода до 60%. Как отдохнуть в «Динозаврии» всей семьей и при этом сэкономить?

Источник материала: Tut.by

Семейно-развлекательный центр «Динозаврия» в ТЦ «Тивали» открывает новый осенний сезон. Крупнейший игровой комплекс Беларуси подготовил много новых развлечений и сюрпризов для семейного отдыха. Вход в центр бесплатный, но если вы хотите покататься на аттракционах или отметить тут день рождения ребенка, рассказываем, как сэкономить до 60% на походе в семейный комплекс.



Фото предоставлено организаторами

Главной фишкой центра являются бесплатные шоу с говорящими динозаврами. Каждые три часа (в 12.00, 15.00, 18.00 и 21.00) обитатели древнего мира оживают и начинается театрализованное интерактивное представление — «Дино-шоу». Звери не только двигаются, но и поют, рассказывают детям о себе, увлекая в сказочное путешествие. В новом сезоне гостей ждет три сценария шоу с говорящими динозаврами.

Бесплатными также являются получасовые дискотеки для детей. Они проходят каждые выходные на сцене возле музыкального ансамбля собачек-аниматроников. Проводятся они в субботу в 14.30 и 18.30, а также в воскресенье в 14.30 и 17.30.



Фото предоставлено организаторами

В новом сезоне «Динозаврия» обновила парк игровых автоматов. Для малышей появились парные игровые аппараты, развивающие физическую активность, ловкость и гибкость: нужно крутить педали, много бегать и прыгать — аппараты имитируют лыжи, велосипед, скейты, доски для серфинга и многое другое.

Для детей постарше и взрослых появились новые виртуальные аттракционы дополненной реальности и игровые видеосимуляторы: мотоциклы, гоночные машины и квадроциклы совмещены с компьютерами, а также всевозможные стрелялки, где оружие имеет имитацию отдачи. Вас ждут экшены, стратегии, гонки, приключения и даже хорроры.



Фото предоставлено организаторами

В этом году появились новые анимационные программы и шоу, квесты и мастер-классы для празднования детского дня рождения. Раньше программы и шоу были рассчитаны на детей до 10 лет, в новом же сезоне появились квесты и вечеринки для детей до 15 лет, такие как YouTube-вечеринка, пижамная вечеринка, квест «Гарри Поттер», квест по мотивам игры «Майнкрафт», научное шоу и многое другое.

К слову, «Динозаврия» готова организовать ваш праздник под ключ. В компании делятся:

— Вы приходите — и у вас ни о чем не болит голова. Мы организовываем банкет или фуршет любой сложности как для детей, так и для взрослых, готовим развлекательную программу, показываем шоу динозавров, предоставляем детский четырехуровневый лабиринт и лазертаг, а также огромное количество игровых автоматов и аттракционов. И все это — по умеренным ценам.



Фото предоставлено организаторами

Чтобы воспользоваться услугами развлекательного центра «Динозаврия», необходимо приобрести гостевую карту (она стоит 70 копеек). А теперь самая приятная новость: на AFISHA.TUT.BY можно купить онлайн-сертификат на сумму от 10 до 150 рублей, который позволит пополнить гостевую карту и получить бонус в виде скидки. Чем больше номинал, тем больше скидка и процент бонусных начислений — вплоть до 60%.

Вот как это работает. Если вы купите онлайн-сертификат на сумму, скажем, 50 рублей, к оплате будет 40 рублей, а на карту гостя начислится 60 рублей, которые вы сможете использовать в «Динозаврии». Если — на 100 рублей, на карте появятся 130 рублей, а заплатить придется 80.

Обменять купленный онлайн-сертификат на игровую карту с балансом вы можете только в кассе «Динозаврии» в ТЦ «Тивали» по адресу: ул. Притыцкого, 29, 4 этаж. А вот пользоваться картой можно в двух центрах: в «Динозаврии» в ТЦ «Тивали» и в «Динозаврии» в ТЦ Diamond City .

У вас остались вопросы? Вы можете задать их по телефонам: +375 (44) 5−429−429, +375 (33) 6−429−429.