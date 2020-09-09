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Gismart выпустила игру про покушение на президента, которая вошла в топ-3 по США

09.09.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая игра от Gismart про покушение на президента вошла в топ-3 игр США. Об этом сообщили в самой компании.


Изображение: Gismart

Белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр и приложений выпустил гиперказуальную игру VIP Guard, которая за несколько дней попала в топ-чарты самых скачиваемых по всему миру. Она вошла в топ-10 iOS-игр в 77 странах и вышла на первое место в 10 странах, в том числе в Великобритании и Германии. В игровом сторе в США игра заняла 3-е место. Игра продолжает подниматься в рейтинге.

Суть игры заключается в том, чтобы защищать VIP-персон от покушения, в том числе героя, похожего на президента США Дональда Трампа. «Популярность игры, на наш взгляд, объясняется не только эффективной маркетинговой стратегией, но и оригинальностью идеи. В преддверии выборов президента США, выбранная тематика вызывает дополнительный интерес у аудитории», — комментируют в Gismart.

Напомним, в 2020 году Gismart заняла 6 место в рейтинге 1000 самых быстрорастущих компаний Европы по версии делового издания Financial Times.

 
 
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Суть игры заключается в том, чтобы защищать VIP-персон от покушения, в том числе героя, похожего на президента США Дональда Трампа.
 
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