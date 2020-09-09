ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему кашель может появляться только по ночам

09.09.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Что делать, если днем ничего не беспокоит, а ночью появляется кашель? Популярный украинский доктор Евгений Комаровский ответил в своем Instagram.


Фото: Unsplash.com

— Если вы днем не кашляете, а ночью кашляете, то здесь есть два принципиальных момента, на которые надо обращать внимание.

Кашель может быть связан с изменением положения тела, то есть в вертикальном положении вы не кашляете, а в горизонтальном начинаете страдать от этого. Обычно такой кашель вызывает так называемый «задний ринит». Проще говоря, когда у вас есть сопли в носу, то в вертикальном положении вы их попросту глотаете, а когда вы ложитесь, они начинают стекать по задней стенке глотки, раздражать слизистую, и вы постоянно «кхекаете», пытаясь их убрать.

В этой ситуации сначала нужно не кашель убирать, а разобраться, из-за чего сопли образуются — это может быть аллергия на что-то (растение, пыль и т. д.). Решить проблему часто можно очень просто — подняв головной конец кровати. То есть нужно взять еще одну подушку и положить ее под матрац. Так вы облегчите процесс рефлекторного глотания слизи.

Но если вы кашляете только ночью, проблема может быть не только с вашим положением, но и с местом, где вы спите. Поэтому проанализируйте прежде всего, какая температура и влажность воздуха в вашей спальне. Я глубоко убежден в том, что если вы будете спать в комнате, где температура 18−20 градусов, а влажность 50−60 процентов, то вы кашлять перестанете. Если все же не перестанете, то начинайте выкидывать из спальни все то, что может быть потенциальным источником аллергии. Накопители пыли (ковры и мягкие игрушки) вон или регулярно стирать, книги — за стекло. Поменяйте стиральный порошок и ополаскиватель, постельное белье и подушки.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что делать, если днем ничего не беспокоит, а ночью появляется кашель? Популярный украинский доктор Комаровский в своем Instagram ответил на «Простой вопрос».
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков исключил возможность поглощения Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика