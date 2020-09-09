Почему кашель может появляться только по ночам

Источник материала: Tut.by

Что делать, если днем ничего не беспокоит, а ночью появляется кашель? Популярный украинский доктор Евгений Комаровский ответил в своем Instagram .



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— Если вы днем не кашляете, а ночью кашляете, то здесь есть два принципиальных момента, на которые надо обращать внимание.

Кашель может быть связан с изменением положения тела, то есть в вертикальном положении вы не кашляете, а в горизонтальном начинаете страдать от этого. Обычно такой кашель вызывает так называемый «задний ринит». Проще говоря, когда у вас есть сопли в носу, то в вертикальном положении вы их попросту глотаете, а когда вы ложитесь, они начинают стекать по задней стенке глотки, раздражать слизистую, и вы постоянно «кхекаете», пытаясь их убрать.

В этой ситуации сначала нужно не кашель убирать, а разобраться, из-за чего сопли образуются — это может быть аллергия на что-то (растение, пыль и т. д.). Решить проблему часто можно очень просто — подняв головной конец кровати. То есть нужно взять еще одну подушку и положить ее под матрац. Так вы облегчите процесс рефлекторного глотания слизи.

Но если вы кашляете только ночью, проблема может быть не только с вашим положением, но и с местом, где вы спите. Поэтому проанализируйте прежде всего, какая температура и влажность воздуха в вашей спальне. Я глубоко убежден в том, что если вы будете спать в комнате, где температура 18−20 градусов, а влажность 50−60 процентов, то вы кашлять перестанете. Если все же не перестанете, то начинайте выкидывать из спальни все то, что может быть потенциальным источником аллергии. Накопители пыли (ковры и мягкие игрушки) вон или регулярно стирать, книги — за стекло. Поменяйте стиральный порошок и ополаскиватель, постельное белье и подушки.