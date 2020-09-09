В Сети рассекретили новый смартфон Xiaomi за 110 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу смартфона Redmi 9i ценой около 110 долларов. Об этом сообщает Gizmochina.





К такому выводу ресурс пришел исходя из сообщения в Twitter индийского подразделения компании. Известно, что аппарат оснастят экраном с вырезом под фронтальную камеру, а также 4 ГБ оперативной памяти. Постоянного хранилища якобы будет 64 ГБ и 128 ГБ. Операционная система — Android, оболочка — MIUI 12. Цвета корпуса — зеленый, синий и черный.

Скорее всего, Redmi 9i займет место в линейке между Redmi 9 и Redmi 9A — оба эти аппарата уже официально продаются в Беларуси. Более подробных спецификаций Redmi 9i пока не называется.

Презентация девайса пройдет 15 сентября. Правда, выйдет ли аппарат на рынки других стран за пределами Индии, пока не говорится.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi: