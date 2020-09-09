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В Сети рассекретили новый смартфон Xiaomi за 110 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi готовится к анонсу смартфона Redmi 9i ценой около 110 долларов. Об этом сообщает Gizmochina.
К такому выводу ресурс пришел исходя из
Скорее всего, Redmi 9i займет место в линейке между Redmi 9 и Redmi 9A — оба эти аппарата уже официально продаются в Беларуси. Более подробных спецификаций Redmi 9i пока не называется.
Презентация девайса пройдет 15 сентября. Правда, выйдет ли аппарат на рынки других стран за пределами Индии, пока не говорится.
Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:
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Скорее всего, Redmi 9i займет место в линейке между Redmi 9 и Redmi 9A.
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