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В Сети рассекретили новый смартфон Xiaomi за 110 долларов

09.09.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу смартфона Redmi 9i ценой около 110 долларов. Об этом сообщает Gizmochina.


К такому выводу ресурс пришел исходя из сообщения в Twitter индийского подразделения компании. Известно, что аппарат оснастят экраном с вырезом под фронтальную камеру, а также 4 ГБ оперативной памяти. Постоянного хранилища якобы будет 64 ГБ и 128 ГБ. Операционная система — Android, оболочка — MIUI 12. Цвета корпуса — зеленый, синий и черный.

Скорее всего, Redmi 9i займет место в линейке между Redmi 9 и Redmi 9A — оба эти аппарата уже официально продаются в Беларуси. Более подробных спецификаций Redmi 9i пока не называется.

Презентация девайса пройдет 15 сентября. Правда, выйдет ли аппарат на рынки других стран за пределами Индии, пока не говорится.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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Скорее всего, Redmi 9i займет место в линейке между Redmi 9 и Redmi 9A.
 
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