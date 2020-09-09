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Районная администрация грозит председателям товариществ собственников штрафами за флаги на домах
Источник материала: Tut.by
Администрация Фрунзенского района Минска требует от председателей правлений товариществ собственников привести в порядок фасады, а также грозит штрафами. Причина беспокойства — надписи на фасадах, а также флаги и «синтетические ткани» на жилых домах.
Письма из администрации Фрунзенского района Минска рассылали председателям правления организаций собственников,
Пишут, что участились такие случаи: на фасады и другие элементы зданий и благоустройства наносят надписи, на домах размещают флаги и «иные синтетические ткани». Все это, указывают в администрации, не предусмотрено проектной документацией зданий, а также нарушает правила противопожарной безопасности и требования других нормативных актов.
По Жилищному кодексу, указывают власти, председатель правления организации собственников обязан выполнять требования законов по управлению общим имуществом. Например, нужно очищать здания и сооружения, элементы благоустройства от надписей, листовок, объявлений и плакатов.
Устанавливать антенны и другие конструкции на крышах и фасадах, в том числе растяжки с синтетическими тканями, можно только после согласования с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства.
Самовольная установка предусматривает штраф от 2 до 15 базовых величин по ст. 21.13 (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения).
В документе — подробный список возможных претензий.
Председатели организаций собственников, пишет администрация, должны ежедневно контролировать содержание фасадов зданий, конструктивных элементов, элементов благоустройства «с незамедлительным принятием мер по устранению выявленных недостатков, а также обеспечить соблюдение всеми участниками совместного домовладения вышеуказанных норм».
Если оперативной реакции нет — администрация может начать процесс по таким статьям:
Предупреждает жителей, индивидуальных предпринимателей и юрлица о возможной ответственности за нарушение правил благоустройства и
По информации председателей товариществ собственников в разных районах Минска, им уже начали выписывать штрафы по самым разным причинам. Например, двум домам в знаменитом «дворе перемен» нужно уплатить штрафы по 6750 рублей — от санитарной службы Центрального района Минска. Третьему дому
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В товарищества собственников Фрунзенского района Минска рассылают письма от районной администрации. От председателей правлений требуют привести в порядок...
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