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Районная администрация грозит председателям товариществ собственников штрафами за флаги на домах

09.09.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация Фрунзенского района Минска требует от председателей правлений товариществ собственников привести в порядок фасады, а также грозит штрафами. Причина беспокойства — надписи на фасадах, а также флаги и «синтетические ткани» на жилых домах.


Городские службы пытаются снять флаг на одном из домов Фрунзенского района, в квартале «Каскад». Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: читатель TUT.BY

Письма из администрации Фрунзенского района Минска рассылали председателям правления организаций собственников, опубликовано такое и на сайте районных властей.

Пишут, что участились такие случаи: на фасады и другие элементы зданий и благоустройства наносят надписи, на домах размещают флаги и «иные синтетические ткани». Все это, указывают в администрации, не предусмотрено проектной документацией зданий, а также нарушает правила противопожарной безопасности и требования других нормативных актов.

По Жилищному кодексу, указывают власти, председатель правления организации собственников обязан выполнять требования законов по управлению общим имуществом. Например, нужно очищать здания и сооружения, элементы благоустройства от надписей, листовок, объявлений и плакатов.

Устанавливать антенны и другие конструкции на крышах и фасадах, в том числе растяжки с синтетическими тканями, можно только после согласования с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства.

Самовольная установка предусматривает штраф от 2 до 15 базовых величин по ст. 21.13 (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения).

В документе — подробный список возможных претензий.



Председатели организаций собственников, пишет администрация, должны ежедневно контролировать содержание фасадов зданий, конструктивных элементов, элементов благоустройства «с незамедлительным принятием мер по устранению выявленных недостатков, а также обеспечить соблюдение всеми участниками совместного домовладения вышеуказанных норм».

Если оперативной реакции нет — администрация может начать процесс по таким статьям:

  • ст. 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов);
  • ст. 21.13 (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения);
  • ст. 23.56 (Нарушение законодательства о пожарной безопасности);
  • ст. 23.89 (Непринятие мер по надлежащей организации деятельность юридического лица).

Предупреждает жителей, индивидуальных предпринимателей и юрлица о возможной ответственности за нарушение правил благоустройства и Минский райисполком.

По информации председателей товариществ собственников в разных районах Минска, им уже начали выписывать штрафы по самым разным причинам. Например, двум домам в знаменитом «дворе перемен» нужно уплатить штрафы по 6750 рублей — от санитарной службы Центрального района Минска. Третьему дому выписали штраф за нарушение правил пожарной безопасности — 5400 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В товарищества собственников Фрунзенского района Минска рассылают письма от районной администрации. От председателей правлений требуют привести в порядок...
 
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