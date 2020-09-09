ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приорбанк ввел ограничения по кредитным картам

09.09.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приорбанк с 9 сентября ввел изменения в использовании кредитных карт. В частности, введены ограничения по сумме в день, на которую можно совершать покупки, и снятия наличных. FINANCE.TUT.BY попытался узнать, в чем причина нововведений и на какие кредитные карты они распространятся.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Приорбанк 8 сентября сообщил на сайте, что с 9 числа будет временно изменен порядок использования его кредитных карточек. Как пояснили нам в контакт-центре банка, нововведения коснутся только возобновляемых кредитных карт.

Во-первых, с 9 сентября в белорусских офлайновых и интернет-магазинах и компаниях можно будет в день оплатить товары и услуги стоимостью не больше 300 рублей, в том числе и в рассрочку. Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться на 300 рублей в интернете за рубежом.

Во-вторых, снять наличку с кредитной карты уже невозможно. Третье ограничение — переводы с кредитной карты на карту через интернет или мобильный банк стали недоступны. Оплатить что-то дистанционно теперь тоже не получится.

«Обращаем ваше внимание, что порядок совершения операций по пополнению денежных (зачислению) средств на кредитную карточку остался без изменений», написано на сайте банка.

Почему были введены ограничения, в контакт-центре банка не пояснили. Сказали лишь, что «данное решение было принято банком». На какой срок, сориентировать не могут.

Интересно, что о нововведениях сообщили всего за день до вступления их в действие. Если бы клиенты узнали раньше, то могли бы успеть совершить какие-то покупки, которые планировали.

— Банк уведомляет клиентов согласно общим условиям банковского обслуживания. Банк вправе в одностороннем порядке самостоятельно устанавливать, изменять полностью или частично лимиты совершения операций с предварительным уведомлением держателей не менее чем за один день путем размещения данной информации на информационных стендах банка и в сети Интернет у себя на сайте, — прокомментировали в контакт-центре Приорбанка.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приорбанк с 9 сентября ввел изменения в использовании кредитных карт. В частности, введены ограничения по сумме в день, на которую можно совершать покупки, и снятия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер Польши передал «Белорусскому дому» в Варшаве новое здание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика