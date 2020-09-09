В Щучине осудили водителя, который на служебном автомобиле насмерть сбил четырехлетнего ребенка

Источник материала: Tut.by

В Щучине осудили водителя, который на дороге около районного центра сбил 4-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм умер в больнице. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к лишению свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он был лишен права управлять транспортными средствами 5 лет, сообщается на сайте Верховного суда.





ДТП произошло в мае этого года. Мужчина управлял служебным автомобилем, принадлежавшим частному предприятию. Он ехал по дороге около Щучина со скоростью 81,7 км/ч, когда разрешенная скорость на этом участке — не более 60 км/ч. Суд пришел к выводу, что водитель сознательно нарушил установленные правила безопасности, мог увидеть 4-летнего ребенка, который шел по дороге, а также не принял мер, которые бы исключили наезд на мальчика, не снизил скорость, а продолжил движение после наезда на ребенка.

В результате ДТП ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице.

Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии-поселении. Также он не сможет управлять транспортными средствами пять лет. Водитель попал под амнистию и срок наказания был уменьшен на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.