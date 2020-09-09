Каждый шестой россиянин хочет, чтобы Беларусь вошла в состав России

17% опрошенных россиян считает, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации. Об этом свидетельствует свежий соцопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как отмечает ВЦИОМ, в целом отношения между странами россияне оценивают позитивно или нейтрально. Называют их дружественными 23%, хорошими и добрососедскими — 20%, нормальными 20%.

Почти половина россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, надо просто поддерживать добрососедские отношения с Беларусью как с другим государством (43%). Каждый пятый ответил, что необходимо объединение двух государств на равноправной основе (22%) или вхождение Беларуси в состав РФ на правах одного или нескольких субъектов РФ (17%).