|
Каждый шестой россиянин хочет, чтобы Беларусь вошла в состав России
Источник материала: Навiны
17% опрошенных россиян считает, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации. Об этом свидетельствует свежий соцопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Как
Почти половина россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, надо просто поддерживать добрососедские отношения с Беларусью как с другим государством (43%). Каждый пятый ответил, что необходимо объединение двух государств на равноправной основе (22%) или вхождение Беларуси в состав РФ на правах одного или нескольких субъектов РФ (17%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17% опрошенных россиян считает, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации. Об этом свидетельствует свежий соцопрос Всероссийского центра изучения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)