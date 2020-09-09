Как обжаловать избиение сотрудниками милиции

Что делать, если вас избили сотрудники милиции, военные или представители других силовых структур во время мирных протестов?

Naviny.by с помощью правозащитника из «Правовой инициативы» Сергея Устинова предлагают алгоритм действий по обжалованию пыток и жестокого обращения.

Никаких пыток в Беларуси с 1987 года

Слово «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.

Об этом сказано в статье 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Беларусь еще весной 1987 года ратифицировала эту конвенцию. Тем самым наша страна приняла на себя обязательства предпринимать эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток.

Кроме того, в статье 25 Конституции Беларуси сказано, что никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению.

Памятка действий

Если вас избили силовики, обращайтесь в Следственный комитет того района, на территории которого было совершено избиение.

Здесь пишите заявление о совершении в отношении вас преступления. Скачайте и сохраните образец этого заявления ( файл в формате Word ), который вы можете дополнить необходимой информацией.

В заявлении укажите дату, место и время избиений, а также кем были нанесены телесные повреждения (ОМОН, военизированные подразделения, сотрудники милиции РУВД и прочие).

Здесь же, в Следственном комитете, требуйте, чтобы вам выдали направление на судебную медицинскую экспертизу. Заранее зафиксируйте ваши телесные повреждения при помощи мобильного телефона.

Если следователь отказывается принять ваше заявление или угрожает уголовным преследованием за участие в «массовых беспорядках», то:

- идите к начальнику Следственного комитета и подавайте жалобу на этого следователя;

- сообщите нам, правозащитникам, о данном факте;

- напишите жалобу в прокуратуру района на действия следователя или свяжитесь с нами — мы вам поможем.

Помните, что обжалование жестокого обращения и пыток необходимо для того, чтобы зафиксировать нарушения прав человека в Беларуси.

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