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Фотофакт. В Витебске у суда увидели машину милиции с бело-красно-белым флагом и Погоней
Источник материала: Навiны
В сети появилось забавное фото — милицейский автомобиль с наклейкой на левом заднем крыле.
Наклейка не простая, а, что называется, «антигосударственная» — герб Погоня на фоне бело-красно-белого флага.
Фото на своей
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В сети появилось забавное фото — милицейский автомобиль с наклейкой на левом заднем крыле.
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