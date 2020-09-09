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Фотофакт. В Витебске у суда увидели машину милиции с бело-красно-белым флагом и Погоней

09.09.2020 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В сети появилось забавное фото — милицейский автомобиль с наклейкой на левом заднем крыле.

Фотофакт. В Витебске у суда увидели машину милиции с бело-красно-белым флагом и Погоней

Наклейка не простая, а, что называется, «антигосударственная» — герб Погоня на фоне бело-красно-белого флага.

Фото на своей странице в соцсети разместил Дмитрий Казакевич. Как он сообщает, служебное авто находилось у здания Октябрьского суда Витебска.

 

 
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В сети появилось забавное фото — милицейский автомобиль с наклейкой на левом заднем крыле.
 
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