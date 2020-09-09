Премьер Польши передал «Белорусскому дому» в Варшаве новое здание

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки 9 сентября передал кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, находящей за рубежом, ключи от нового здания для «Белорусского дома» в Варшаве.



Фото twitter.com/PremierRP

Трансляция этого события велась в «Фейсбуке» «Белорусского дома» в Варшаве, основанного в 2011 году белорусами, покинувшими родину по политическим мотивам.

Моравецки отметил, что Польша является «открытым домом для всех белорусов, которые нуждаются в помощи в рамках принятой программы солидарности».

«Мы пытаемся помочь белорусским организациям, которые несут «песнь свободы», борются за демократическую, свободную и суверенную Беларусь, — сказал глава польского правительства. — Эти цели, следует подчеркнуть, объединили все политические силы в Польше в поддержке белорусского народа в борьбе за его суверенитет, соблюдение волеизъявления, которое было выражено во время последних выборов, и в проведении новых свободных выборов под наблюдением международных институтов».

По словам Моравецкого, весь Евросоюз «поддерживает белорусский народ в его праве выражения своего стремления к жизни в демократии и свободе». Он подчеркнул, что вскоре польское правительство «представит экономический план для Беларуси, чтобы показать, что Польша и ЕС для нее открыты».

«Мы хотим, чтобы помощь вам была реальной. Все люди, подвергшиеся пыткам, имеют возможность получить помощь в Польше. Примером высшей степени неприятия и страха авторитарной власти перед собственным народом является изгнание представителей народа. Мы изо всех сил протестуем против этого и желаем всем белорусам вновь обрести свой дом в Беларуси», — отметил Моравецки.

Передавая Тихановской ключи от нового здания для «Белорусского дома», — в знак поддержки проживающего в Польше белорусского сообщества, — польский премьер заявил: «Мы знаем, что борьба должна откуда-то вестись. Все люди, которые хотят вести эту борьбу согласованно, получат поддержку ЕС и всех политических сил в Польше».

«Пусть нашу солидарность символизирует передача ключей от «Белорусского дома» — резиденции свободных белорусов в Варшаве, которые сделают так, чтобы борьба за свободу и суверенитет закончилась успешно», — сказал Моравецки.

Тихановская в ответ поблагодарила польскую сторону за «душевный прием» ее и всех белорусов, которые «были вынуждены в срочном порядке выехать из Республики Беларусь».

«В нашей стране сейчас очень тяжелые времена, с одной стороны, но очень радостные, с другой, — сказала она. — То, что происходит сейчас, вызывает у меня гордость, потому что наш белорусский народ наконец-то проснулся. Мы чувствуем себя единой нацией, что у нас сейчас один за всех, а все за одного. Весь народ Беларуси встал в борьбе за свои права, за права говорить, выбирать и самим решать, каким будет будущее нашей любимой Родины».

«Сейчас на улицах белорусских городов происходит страшное, потому что, к сожалению, насилие не знает конца. Наши люди никогда не простят того, что произошло 9, 10 и 11 августа 2020 года после того, как люди вышли защищать свои голоса. В глазах народа президент Лукашенко больше не легитимен. И наши граждане не готовы жить с ним, принять его как будущего руководителя. Они ему не доверяют, они не готовы доверить этому человеку будущее страны», — добавила кандидат в президенты.

По словам Тихановской, Беларуси помогут только «новые и честные выборы, в ходе которых люди выберут себе достойного президента». Президента, который, отметила она, «не будет выбирать, с кем из соседних стран общаться, а наладит дружественные отношения, как с Европейским союзом, так и с Россией и другими странами».

«В этот тяжелый для народа Беларуси период мы осознали, что вокруг наших людей очень и очень много друзей. Мы с восторгом наблюдали, какие огромные акции солидарности проводились во всем мире и в Польше в частности. <…> Я уверена, что после новых выборов мы наладим дружественные отношения с правительством Польши», — подчеркнула Тихановская.