Алексиевич: один человек терроризирует весь белорусский народ

То, что сейчас происходит в Беларуси, — это «террор в отношении белорусского народа». «Один человек терроризирует весь народ», — заявила нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич в беседе с журналистами 9 сентября.





Журналисты прибыли к дому Алексиевич по ее просьбе. Писательница, которая является членом президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, рассказала, что с самого утра неизвестные люди звонили в ее квартиру, причем в домофоне не было видно, кто звонит. Во дворе дома стояли два микроавтобуса и было много неизвестных людей в штатском.









По словам Алексиевич, это ее встревожило, но чувствует она себя, в принципе, нормально, хотя сейчас «немного болеет».

На вопрос, не планирует ли она уезжать из Беларуси, Алексиевич ответила: «Страну покидать не хочу, но вы знаете, какие у нас способы. Молодец Маша, она покончила с этой практикой (имеется в виду член президиума КС Мария Колесникова, которая разорвала свой паспорт, когда ее хотели насильно вывезти в Украину. — БелаПАН.)».





Алексиевич подчеркнула, что КС всегда говорил о необходимости диалога, а люди выходят на улицы с мирным протестом. В ответ на это власти демонстрируют оружие и военную технику.

«Мы не должны отказываться от своих намерений и должны продолжать поступательно делать то, что мы делаем. Это тяжело, сотни людей сейчас на Окрестина, в Жодино, но вместо них встают новые», — сказала нобелевский лауреат.





Она отметила, что осталась единственным членом президиума КС, который находится в Беларуси и на свободе. «Но в совет записались тысячи людей, и он продолжит свою работу», — добавила Алексиевич.

Она также напомнила о словах Лукашенко, который заявил, что «не будет говорить с улицей». «Но улица — это народ, вышли учителя, врачи, айтишники, люди всех социальных групп общества. Люди не хотят войны в своей стране, но власть не хочет их слышать», — сказала писательница.





На просьбу прокомментировать предстоящий на следующей неделе визит Лукашенко в Россию на встречу с Путиным, Алексиевич ответила: «Все делается исподтишка, мы ничего не знаем. Россия может приобрести территорию, но потерять белорусский народ. Русские всегда считали белорусов своими братьями, но сейчас могут их потерять, если такая политика продолжится».

Писательница добавила, что восхищена белорусскими людьми, которые уже несколько недель мирно протестуют. «Такой у нас народ, это потрясающе. Я живу с этим чувством потрясения и изумления», — сказала она.

В настоящее время в квартире Алексиевич находятся европейские дипломаты — послы Австрии и Румынии, а также дипломатические сотрудники посольства Швеции и представительства ЕС в Беларуси.

Около полусотни человек стоят во дворе, поддерживая нобелевского лауреата.