Песков не знает об обсуждении единого эмиссионного центра РФ и Беларуси

Источник материала: АФН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что ему неизвестно о предметном обсуждении создания единого эмиссионного центра России и Беларуси.

«Создание единого эмиссионного центра - это очень существенный шаг на пути углубления российско-белорусской интеграции. Мне неизвестно о том, что предметным образом эта тема обсуждалась, и, конечно, это все-таки вопрос воли двух стран, пока такой воли не озвучивалось», - сказал Песков, передает ТАСС.