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Песков исключил возможность поглощения Беларуси
Источник материала: АФН
Объединения России и Белоруссии в какой-либо форме после предстоящего визита президента Александра Лукашенко в Москву не будет.
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», — сказал Песков. Предположения о возможном поглощении Россией Беларуси он назвал «полной чушью».
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Объединения России и Белоруссии в какой-либо форме после предстоящего визита президента Александра Лукашенко в Москву не будет.
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