Песков исключил возможность поглощения Беларуси

Источник материала: АФН

Объединения России и Белоруссии в какой-либо форме после предстоящего визита президента Александра Лукашенко в Москву не будет.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», — сказал Песков. Предположения о возможном поглощении Россией Беларуси он назвал «полной чушью».