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Немецкий эксперт: Визит Лукашенко в Москву станет поездкой в один конец, Путин примет радикальное решение

09.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко стал приносить слишком много неудобств российскому лидеру Владимиру Путину, поэтому его визит в Москву может оказаться поездкой в один конец.



Александр Лукашенко в нынешней политической ситуации в Беларуси перешел от откровенного запугивания к прямому насилию и репрессиям против своего народа, что указывает на его бессилие по удержанию власти в своих руках, считает немецкий журналист Франк Герольд. Об этом свидетельствует последняя ситуация с похищением и задержанием одного из оппозиционных лидеров Марии Колесниковой.

На страницах Der Tagesspiegel он отметил, что Лукашенко не зря едет в Москву, ему нужна поддержка со стороны России, весь власть буквально ускользает из рук белорусского лидера. Вот только Путин вряд ли будет далее снисходительно относиться к тем «неудобствам», которые в последнее время доставляет Лукашенко.


«Уж точно, распивать чаи в Кремле они не будут», — считает журналист, чье мнение приводит «Репортер».

По его мнению, исход предстоящего визита лежит на поверхности: Путин «уволит» своего белорусского коллегу. И такое решение если еще не принято, то будет принято совсем скоро, считает Герольд. Есть еще один вариант развязки событий: Лукашенко может вернуться в Минск с «пресловутым» ОМОНом Путина, но и тогда его политическая судьба будет предрешена.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко стал приносить слишком много неудобств российскому лидеру Владимиру Путину, поэтому его визит в Москву может оказаться поездкой в один конец.
 
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