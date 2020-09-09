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Задержан еще один юрист штаба Бабарико Илья Салей
Источник материала: Партизан
Юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей, в квартире которого сегодня проводился обыск, официально задержан - против него возбуждено уголовное дело за "действия, направленные на вред национальной безопасности Беларуси"(ст. 361 УК РБ).
"Сейчас мы больше всего переживаем за наших коллег. Сегодня у нас в штабе прошел обыск. Задержали Максима Знака, также задержали адвоката Илью Салея, который также активно участвовал в нашей работе", - сказал Иван Кравцов в интервью Украинской службе Радио Свобода.
Он призвал максимально поддержать их, чтобы они вышли на свободу.
Задержание Салея
Ранее сегодня был задержан еще один юрист штаба Виктора Бабарико и член Президиума Координационного совета Максим Знак.
Также стало известно о том, что Мария Колесникова находится сейчас в СИЗО КГБ на Володарского.
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Юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей, в квартире которого сегодня проводился обыск, официально задержан - против него возбуждено уголовное дело за "действия,...
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