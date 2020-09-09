Задержан еще один юрист штаба Бабарико Илья Салей

"Сейчас мы больше всего переживаем за наших коллег. Сегодня у нас в штабе прошел обыск. Задержали Максима Знака, также задержали адвоката Илью Салея, который также активно участвовал в нашей работе", - сказал Иван Кравцов в интервью Украинской службе Радио Свобода.





Он призвал максимально поддержать их, чтобы они вышли на свободу.





подтвердили в штабе Виктора Бабарико, об уголовном деле сообщил Антон Родненков. Задержание Салеяв штабе Виктора Бабарико, об уголовном деле сообщил Антон Родненков.





Ранее сегодня был задержан еще один юрист штаба Виктора Бабарико и член Президиума Координационного совета Максим Знак.





Также стало известно о том, что Мария Колесникова находится сейчас в СИЗО КГБ на Володарского.



