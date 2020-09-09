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"По соображениям совести" СМИ сообщают об увольнении одного из руководителей СК Дмитрия Петко
Источник материала: Партизан
Стало известно об увольнении Дмитрия Петко, одного из руководителей Следственного комитета, который отвечал за расследования дел по информационной безопасности и интеллектуальной собственности.
Он уволился «по соображениям совести». Информацию об этом
Дмитрий Петко занимал должность заместителя начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.
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Стало известно об увольнении Дмитрия Петко, одного из руководителей Следственного комитета, который отвечал за расследования дел по информационной безопасности...
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