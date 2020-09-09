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Поротников - о новом генпрокуроре: Вместо очень лояльного пришел суперлояльный

09.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников – об очередной ротации кадров в силовых структурах.


Андрей Поротников

Экс-председатель госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед назначен новым генеральным прокурором. Он сменил Александра Конюка, который занимал эту должность девять лет.  

– Вместо очень лояльного к власти пришел суперлояльный. Посмотрите, как Швед возглавил Комитет судебных экспертиз, через что он прошел и все вопросы отпадут, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Андрей Поротников. – Швед был руководителем следственной группы по расследованию теракта в минском метро.

Эксперт предполагает, что экс-генпрокурор Конюк показал слабину:

– Где он ее мог показать и в связи с чем – это большой вопрос. Мы не знаем, какие идут процессы в самой Генпрокуратуре, – добавил Поротников.
 
 
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Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников – об очередной ротации кадров в силовых структурах.
 
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