Поротников - о новом генпрокуроре: Вместо очень лояльного пришел суперлояльный





Андрей Поротников





Экс-председатель госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед назначен новым генеральным прокурором. Он сменил Александра Конюка, который занимал эту должность девять лет.





Салідарнасці » Андрей Поротников. – Швед был руководителем следственной группы по расследованию теракта в минском метро. – Вместо очень лояльного к власти пришел суперлояльный. Посмотрите, как Швед возглавил Комитет судебных экспертиз, через что он прошел и все вопросы отпадут, – отметил в экспресс-комментарии «» Андрей Поротников. – Швед был руководителем следственной группы по расследованию теракта в минском метро.





Эксперт предполагает, что экс-генпрокурор Конюк показал слабину:





– Где он ее мог показать и в связи с чем – это большой вопрос. Мы не знаем, какие идут процессы в самой Генпрокуратуре, – добавил Поротников.