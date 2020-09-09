Депутат Сергей Клишевич - о провластных велопробегах, своем жесте и изменениях в ПДД

Источник материала: Tut.by

Сергей Клишевич — депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва. В белорусском парламенте является членом Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Это тот самый депутат, который на организованном провластном велопробеге показал известный жест средним пальцем. Сергей не отказался рассказать AUTO.TUT.BY о том, почему он так сделал. А также рассказал о том, над какими изменениями в ПДД и КоАП работает парламент.





Если есть нестыковки в ПДД, с ними надо разобраться

Как мы писали, во время первого велопробега солидарности и последующих сотрудники ГАИ штрафовали участников за отсутствие зеркал заднего вида. Их наличие предусмотрено пунктом 200 главы 26 ПДД Беларуси. При этом на провластных велопробегах у ГАИ не нашлось претензий к этим элементам.

— Любое мероприятие, в том числе и массовое, а велопробеги, как я знаю, подпадают под понятие «массовое мероприятие», требует соответствующего разрешения. Мы, когда проводим свои велопробеги, всегда согласовываем это с исполкомом. Подаем заявку, получаем разрешение. Но что касается зеркал заднего вида на велосипедах, то здесь нам надо посмотреть и уточнить эти моменты в наших правилах дорожного движения. Потому что я бы разделил этот вопрос на две части. Если человек профессионал и ездит на велосипеде по всем дорогам, в том числе выезжает на проезжую часть, то, возможно, тогда необходимо иметь зеркала заднего вида. Если же велосипед используется для прогулок в специально оборудованных местах, на велодорожках и не выезжает на дороги, то можно обойтись и без зеркал.





По мнению депутата, решение в отношении езды без зеркал должно приниматься на усмотрение органов исполнительной власти, сотрудников ГАИ. Сейчас в парламенте рассматривают изменения в административный кодекс, и планируется достаточно много вопросов передать на усмотрение сотрудников, которые будут контролировать исполнение этого кодекса и определять уже на месте степень вины.

— Прописать все в законодательстве невозможно, и нужно руководствоваться, в первую очередь, здравым смыслом и рассматривать конкретную ситуацию и конкретную личность. Я уверен, что если бы те люди, которые организовывали этот велопробег, получили разрешение, никаких бы вопросов не было бы ни по зеркалам заднего вида, ни по другим ситуациям.

Тем не менее, Сергей Клишевич отметил, что в ПДД есть явное противоречие. С одной стороны, велосипед должен быть оборудован зеркалом заднего вида. С другой стороны, пункт 194.4 главы 26 запрещает «участие в дорожном движении транспортного средства, переоборудованного (путем изменения его типа и (или) назначения, а также весовых, габаритных или иных технических характеристик, предусмотренных документацией организации (завода)-изготовителя». А установка зеркала приводит к изменению габаритов велосипеда.

— Да, я понимаю, что в законодательных актах могут существовать противоречия, есть недоработки. Но мы привлекаем специалистов в парламенте, чтобы изучить и проверить те или иные нормативно-правовые акты. Они должны быть максимально рабочими, без вот этих всяких ухабов. Мы как законодатели, возможно, недосмотрели это. И те, кто привлекался к разработке, тоже недосмотрели. Но это всегда можно исправить. И если есть такая проблема — а она, я вижу, есть, — ее надо четко обозначить.

Это не соответствует статусу депутата, но иначе я ответить не мог





Конечно, мы не могли обойти тему знаменитого жеста из вытянутого среднего пальца, который Сергей Клишевич показал кому-то во время велопробега. Депутат не скрывает, что, возможно, это не соответствует его статусу народного избранника, но иначе он не мог ответить провокаторам.

— Сегодня в обществе велико эмоциональное напряжение, люди заряжены на негатив. И я вижу, что эта зарядка произошла искусственно, извне. Путем влияния на мозг человека через социальные сети. Мы понимаем, что это не просто так происходит, работают определенные технологии против наших людей, чтобы посеять эту ненависть. Хотя белорусам несвойственно так себя вести.

Сергей Клишевич рассказал, что во время того велопробега рядом ехала машина с молодыми людьми, которые через открытые окна оскорбляли участников.

— С нами ехали и девушки, и дети, а из машины на нас выражались всякими цензурными, но по большей части нецензурными словами. Просто за то, что мы едем с нашими государственными красно-зелеными флагами. Естественно, такие люди, которые занимаются травлей, оскорбляют, унижают, запугивают, на мой взгляд, не заслуживают другого языка общения кроме того, который я им продемонстрировал. И я отношу это ко всем этим людям, чтобы они знали — мое мнение о них такое. И не только мое, но и десятков тысяч сторонников нынешней власти, которые столкнулись с буллингом.

По словам депутата, что это не единичный случай травли. Пару недель назад на велопарковке у дома, где он проживает, на его велосипеде перерезали тросики тормозов. А до этого пришла смска с угрозами: «Ты прислужник Лукашенко, приходи на площадь и кайся. Если не придешь — покалечим тебя и твою семью. Час расплаты настал. Мы знаем, где ты живешь».

— И это только за то, что у тебя есть собственная позиция, ты поддерживаешь власть. Такими методами пытаются напугать. Но на нас это не действуют. Никто не пришел и не попытался убедить меня в своей позиции. Они этого сделать не могут, а выбирают, к сожалению, такие методы. Методы самые низкие. И мое отношение к ним именно такое, какое я выразил на этом велопробеге. И это мнение я не поменяю. Причем, как представитель народа, депутат, я выразил не только свое мнение, но и народа. Хотя, возможно, это и не соответствует статусу депутата, зато справедливо.

Инфраструктура для велосипедов не идеальна, но она развивается





Как активный пользователь велосипеда, Сергей Клишевич считает, что городская инфраструктура сейчас неплохо развивается в этом направлении. И это все делается не просто чиновниками в кабинетах, а совместно с велосипедным сообществом.

— Помимо велодорожек, мы видим, появляется инфраструктура и на проезжей части дорог, и на тротуарах. Конечно, какие-то нюансы будут возникать, чего-то будет не хватать. Вот как по мне, — а я езжу на велосипеде достаточно часто и на работу, и с работы, — то не хватает каких-то пунктов технического обслуживания велосипедов. Того же насоса просто подкачать колеса. Я бы сделал такие точки каждые 10 км. Но я уверен мы к этому придем.

Сергей Клишевич обращает внимание на то, что при этом обществу порой не хватает культуры, просто взаимоуважения между пешеходами и велосипедистами. Велосипедисты выезжают на велодорожке на встречную полосу, туда, где ходят пешеходы. Пешеходы, в свою очередь, выходят на полосы для движения велосипедов.

— Это вопрос культуры, но я думаю, со временем она сама собой придет. Но этому надо способствовать. Например, техническими формами информирования, в частности, разделением цветом дорожек для пешеходов и велосипедистов. Всем участникам должно быть наглядно понятно, где им двигаться. Я также пересмотрел бы норму, по которой велосипедисту необходимо спешиваться при пересечении проезжей части. Пока это можно не делать только там, где есть обозначенная велодорожка. Но если просто немного замедляться и переезжать через дорогу, то это хорошо и для велосипедиста, и водителя, которому приходится меньше ждать. Но чтобы закрепить эту норму, нам необходимо, мне кажется, еще поработать над тем, чтобы более четко выделить велосипедные дорожки. Автомобилист должен сразу понимать, что здесь возможно появление велосипедистов.

В парламенте рассматривают вариант включения дорожного сбора в стоимость топлива





— Сейчас у нас в парламенте проходит большая дискуссия по поводу дорожного налога. В контексте этого вопроса мы будем рассматривать и изменения в правилах дорожного движения. Потому что эти два вопроса стоят рядом. Я думаю, на ближайшей осенней сессии мы эти вопросы будем рассматривать. Обсуждается ослабление некоторых статей административного кодекса, но по отдельным — ужесточение.

Сергей Клишевич выступает за более строгое наказание для тех, кто попался на пьяном вождении. И в трудовых коллективах, с которыми он встречался, большая часть людей выступает за ужесточение этой статьи.

— Есть люди, которые с алкоголем не дружат. В обычном состоянии это умные, толковые и понимающие люди. Но как только сталкиваются с алкоголем, они перестают быть теми, кто они есть. И тогда их просто невозможно контролировать. На мой взгляд, если человек дважды попался за рулем в нетрезвом состоянии, его нужно лишать прав пожизненно. Ему нужен общественный транспорт, тем более у нас в стране он неплохо функционирует. Потому что на дороге пьяный водитель — это потенциальный убийца. Он подвергает опасности жизнь любого человека в нашем обществе.

Что касается дорожного налога, то депутат убежден, что он должен быть включен в стоимость топлива. В этом его поддерживают избиратели округа и другие парламентарии.

— На мой взгляд, это справедливо, потому что сколько человек ездит, столько и платит. Не должно быть так, что пенсионер, который два раза за лето выбирается на дачу, платит столько же, сколько какой-нибудь таксист. Эту инициативу я бы поддержал, и мы в парламенте снова вернулись к обсуждению именно такого варианта, потому что надо интересы людей рассматривать в первую очередь. А избиратели чаще всего говорят, что именно такой вариант был бы самым правильным.

Об изменениях в процедуре техосмотра депутат говорит, что пока не стал бы прибегать к таким радикальным мерам, как отмена техосмотра. Но считает, что с постепенным обновлением автопарка требования к частоте его прохождения можно менять.