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Белорусам предлагают обсудить использование наркотиков в медицинских целях
09.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Белорусам предлагают обсудить порядок использования наркотических средств по медицинским показаниям, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соответствующий проект постановления министерства здравоохранения "Об изменении постановления министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2004 года № 51" вынесен на общественное обсуждение. Этим документов регулируется порядок приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Организатором общественного обсуждения выступил Минздрав республики. Оно пройдет с 9 по 19 сентября текущего года.
Все желающие смогут высказать свои предложения по поводу документа в специальной
Ранее в республике расширили
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Планируется внести изменения в постановление Минздрава, которым регулируется порядок приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и...
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