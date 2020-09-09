ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусам предлагают обсудить использование наркотиков в медицинских целях

09.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Белорусам предлагают обсудить порядок использования наркотических средств по медицинским показаниям, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

© Sputnik / Виктор Толочко
Наркоконтроль обнаружил в Минске лабораторию по производству марихуаны

Соответствующий проект постановления министерства здравоохранения "Об изменении постановления министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2004 года № 51" вынесен на общественное обсуждение. Этим документов регулируется порядок приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Организатором общественного обсуждения выступил Минздрав республики. Оно пройдет с 9 по 19 сентября текущего года.

Все желающие смогут высказать свои предложения по поводу документа в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Ранее в республике расширили перечень запрещенных наркотиков и психотропов - в список добавились 12 новых психоактивных веществ, не используемых в медицинских целях.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется внести изменения в постановление Минздрава, которым регулируется порядок приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выгода до 60%. Как отдохнуть в «Динозаврии» всей семьей и при этом сэкономить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика