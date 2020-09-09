Белорусам предлагают обсудить использование наркотиков в медицинских целях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Белорусам предлагают обсудить порядок использования наркотических средств по медицинским показаниям, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Соответствующий проект постановления министерства здравоохранения "Об изменении постановления министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2004 года № 51" вынесен на общественное обсуждение. Этим документов регулируется порядок приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Организатором общественного обсуждения выступил Минздрав республики. Оно пройдет с 9 по 19 сентября текущего года.

Все желающие смогут высказать свои предложения по поводу документа в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Ранее в республике расширили перечень запрещенных наркотиков и психотропов - в список добавились 12 новых психоактивных веществ, не используемых в медицинских целях.

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