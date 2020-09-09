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Автомобиль оказался под водой из-за размытой дороги

09.09.2020 15:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня, 9 сентября, в районе деревни Соколово Жабинского района произошел прорыв дамбы водохранилища. Как сообщает «Виртуальный Брест», водоем принадлежит одному из местных предприятий.

Автомобиль оказался под водой из-за размытой дороги

Чрезвычайная ситуация произошла на рыбхозе «Соколово». В результате был размыт берег одного из прудов хозяйства и вода хлынула в обводные каналы. Размыло дорогу, проходящую вдоль водоема.

Автомобиль оказался под водой из-за размытой дороги

В образовавшийся ров с водой попал автомобиль. Водитель сообщил о происшествии. Он сам не пострадал. Собрана комиссия по ЧС и организован штаб по устранению последствий и установке причин случившегося. По последним данным, прорыв уже перекрыт бетонными блоками. Близлежащим деревням ничего не угрожает.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 9 сентября, в районе деревни Соколово Жабинского района произошел прорыв дамбы водохранилища. Как сообщает «Виртуальный Брест», водоем принадлежит...
 
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