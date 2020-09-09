«Необходимо осуществлять ежедневный контроль». Райисполком о том, почему председатели ТС должны бороться с флагами

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Война с флагами продолжается, всех эпизодов уже и не перечесть. Но если раньше знамена снимали без объяснения причин, то с недавнего времени все изменилось. Сначала МЧС выступило с разъяснениями в духе «переходы через наружную воздушную зону, ведущие в незадымляемую лестничную клетку, находятся в закрытом состоянии». А теперь и администрации города подтягиваются. В частности, на сайте исполкома Фрунзенского района появилось сообщение по теме, адресованное председателям товариществ собственников.

Так, сотрудники исполкома отмечают, что в последнее время «участились случаи нанесения надписей на фасадах, конструктивных элементах зданий и элементах благоустройства, изменения фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений в части размещения флагов и иных синтетических тканей». А посему председатели товариществ должны реагировать — все «в целях соблюдения законных прав собственников жилых домов».

Чтобы вопросов о необходимости удаления флагов не возникало, «исполкомовцы» приводят несколько цитат из законодательных актов.

«На основании пункта 4 „Правил благоустройства и содержания г. Минска“, утвержденных решением Минского городского совета депутатов от 16.11.2016 №252, благоустройство и содержание (эксплуатация) территории осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических правовых актов, в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирования экологически и пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания и включают в том числе санитарную очистку и уборку территории, которая состоит в том числе из очистки зданий и сооружений, элементов благоустройства от надписей, листовок, объявлений, плакатов.

В соответствии с „Положением об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций“, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384, установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций (в том числе растяжек с размещением на них синтетических тканей), за исключением конструкций для сушки белья, производится после получения согласования территориального подразделения архитектуры и градостроительства. Согласно указанному нормативному документу, конструкции для сушки белья могут устанавливаться только в пределах внутреннего пространства балкона и (или) лоджии. Гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществивший самовольную установку индивидуальных антенн и иных конструкций, несет ответственность в соответствии со статьей 21.13 „Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения“ Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений. Установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин».

А раз с законом все ясно, председатели должны «осуществлять ежедневный контроль за содержанием фасадов зданий, конструктивных элементов, элементов благоустройства с незамедлительным принятием мер по устранению выявленных недостатков, а также обеспечить соблюдение всеми участниками совместного домовладения вышеуказанных норм. В случае непринятия мер оперативного реагирования администрацией Фрунзенского района г. Минска (структурными подразделениями администрации) будет начат административный процесс по статьям 21.14 „Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов“ и (или) 21.13 „Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения“, и (или) 23.56 „Нарушение законодательства о пожарной безопасности“, и (или) 23.89 „Непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица“ Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».